Кубок Федерации. Составы сборных Украины и Канады на матч 21-22 апреля

21-22 апреля в Монреале (Канада) на Uniprix Stadium состоится матч между сборными Украины и Канады в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации.Сборную Украины в этом противостоянии представят три теннисистки:(41-я в рейтинге WTA),(78) и(50-я в парном рейтинге WTA). Капитан Михаил Фелима.Сборная Канады будет представлена сильнейшим составом:(111-я в рейтинге WTA),(127),(221) и(10-я в парном рейтинге WTA).В сезоне-2018 обе сборные проиграли свои стартовые матчи на турнире. Украина потерпела поражение в Австралии (2-3), а Канада проиграла румынкам (1-3).Ранее команды уже встречались. В 2013 году также в рамках плей-офф Второй Мировой группы канадки одержали победу над нашей командой в Киеве со счетом 3-2.