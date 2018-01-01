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Кубок Федерации. Составы сборных Украины и Канады на матч 21-22 апреля
Кубок Федерации. Составы сборных Украины и Канады на матч 21-22 апреля21-22 апреля в Монреале (Канада) на Uniprix Stadium состоится матч между сборными Украины и Канады в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации.

Сборную Украины в этом противостоянии представят три теннисистки: Леся Цуренко (41-я в рейтинге WTA), Катерина Бондаренко (78) и Ольга Савчук (50-я в парном рейтинге WTA). Капитан Михаил Фелима.

Сборная Канады будет представлена сильнейшим составом: Эжени Бушар (111-я в рейтинге WTA), Франсуаза Абанда (127), Бьянка Андрееску (221) и Габриэла Дабровски (10-я в парном рейтинге WTA).

В сезоне-2018 обе сборные проиграли свои стартовые матчи на турнире. Украина потерпела поражение в Австралии (2-3), а Канада проиграла румынкам (1-3).

Ранее команды уже встречались. В 2013 году также в рамках плей-офф Второй Мировой группы канадки одержали победу над нашей командой в Киеве со счетом 3-2.
По материалам: Теннистный клуб
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