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Теннисистка ответила на допинг-тесты миллионным иском
Теннисистка ответила на допинг-тесты миллионным искомАмериканская теннисистка Мэдисон Бренгл подала в суд на Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Международную федерацию тенниса (ITF), полагая, что забор крови при допинг-тесте нанес ущерб ее здоровью, сообщает Reuters.

Адвокат 28-летней спортсменки Питер Гинсберг отмечает, что Бренгл уведомляла и WTA и ITF, что плохо переносит инъекции, однако организации не предоставили возможность альтернативного допинг-тестирования. Он также подчеркнул, что забор крови привел к тому, что в данный момент подающая рука у теннисистки серьезно ослабла.

По словам Гинсберга, Бренгл за свою карьеру ни разу не пропустила допинг-теста и никогда не сдавала положительных проб. Юрист отметил, что пока точную сумму иска он назвать не может, но она может превысить 10 миллионов долларов.

Бренгл занимает 83-е место в мировом рейтинге.
По материалам: lenta.ru
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