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Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский и Марченко по одной потеряли
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский и Марченко по одной потерялиАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 9 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на одну позицию и расположился на 52-м месте.
 
Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский. Он также потерял один пункт и теперь занимает на 117-ю позицию.
 
Илья Марченко в третьей сотне опустился с 252-й строчки на 253-ю.  

В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 02.04 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390
9 (9). Джон Иснер (США) - 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

52 (53). Александр Долгополов (Украина) – 966
117 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 467
253 (252). Илья Марченко (Украина) – 202

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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