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Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - две
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - двеЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Одну позицию потеряла Леся Цуренко (41-я), две - Катерина Бондаренко (78), а Катерина Козлова сохранила 66-е место.

Во второй сотне мирового рейтинга три украинки. Марта Костюк осталась 153-й, на восемь пунктов поднялась Даяна Ястремская (158), что является ее личным рекордом, а Ангелина Калинина потеряла четыре позиции и опустилась на 166-ю строчку.  

В ТОП-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 09.04.2018г.:
1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков
2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5307
6(6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4615
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3938
10(10). Петра Квитова (Чехия) - 3271
 …
41 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 907
78 (76). Катерина Бондаренко (Украина) –  775
153 (153). Марта Костюк (Украина) – 381
158 (164). Даяна Ястремская (Украина) – 371
166 (162).  Ангелина Калинина (Украина) – 362

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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