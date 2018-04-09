Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - две

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Одну позицию потеряла Леся Цуренко (41-я), две - Катерина Бондаренко (78), а Катерина Козлова сохранила 66-е место.Во второй сотне мирового рейтинга три украинки. Марта Костюк осталась 153-й, на восемь пунктов поднялась Даяна Ястремская (158), что является ее личным рекордом, а Ангелина Калинина потеряла четыре позиции и опустилась на 166-ю строчку.В ТОП-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 67903(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60654 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 56305 (5). Елена Остапенко (Латвия) –53076(6). Каролина Плишкова (Чехия) – 47307 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46158 (8). Винус Уильямс (США) – 42769 (9). Слоан Стивенс (США) - 393810(10). Петра Квитова (Чехия) - 327141 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126066 (66). Катерина Козлова (Украина) – 90778 (76). Катерина Бондаренко (Украина) – 775153 (153). Марта Костюк (Украина) – 381158 (164). Даяна Ястремская (Украина) – 371166 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 362