Чарльстон. Бондаренко стартовала с победы в парном разряде

В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Катерина Бондаренко (58-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с сербкой Александрой Крунич (56) обыграли четвертую пару турнира из Чехии Барбора Крейчикова (27) / Катержина Синякова (8) со счетом 6:2, 1:6, 10:5.



За 1 час 10 минут игрового времени соперницы взяли по три подачи друг друга, выполнили по два эйса, при этом Бондаренко и Крунич избежали ошибок на подаче, а их соперницы ошиблись один раз.



В четвертьфинале Бондаренко и Крунич сыграют с украинкой Надеждой Киченок (26) и австралийкой Анастасией Родионовой (45), которые



В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(58-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с сербкой(56) обыграли четвертую пару турнира из Чехии(27) /(8) со счетом 6:2, 1:6, 10:5.За 1 час 10 минут игрового времени соперницы взяли по три подачи друг друга, выполнили по два эйса, при этом Бондаренко и Крунич избежали ошибок на подаче, а их соперницы ошиблись один раз.В четвертьфинале Бондаренко и Крунич сыграют с украинкой Надеждой Киченок (26) и австралийкой Анастасией Родионовой (45), которые победили Людмилу Киченок и австралийку Моник Адамчак.