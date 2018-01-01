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Чарльстон. Бондаренко стартовала с победы в парном разряде
Чарльстон. Бондаренко стартовала с победы в парном разрядеВ Чарльстоне (США) на турнире WTA категории  Premier  - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (58-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с сербкой Александрой Крунич (56) обыграли четвертую пару турнира из Чехии Барбора Крейчикова (27) / Катержина Синякова (8) со счетом 6:2, 1:6, 10:5.

За 1 час 10 минут игрового времени соперницы взяли по три подачи друг друга, выполнили по два эйса, при этом Бондаренко и Крунич избежали ошибок на подаче, а их соперницы ошиблись один раз. 

В четвертьфинале Бондаренко и Крунич сыграют с украинкой Надеждой Киченок (26) и австралийкой Анастасией Родионовой (45), которые победили Людмилу Киченок и австралийку Моник Адамчак.   

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