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Чарльстон. Ястремская не прошла в 1/8 финала
Чарльстон. Ястремская не прошла в 1/8 финалаВ Чарльстоне (США) на турнире WTA категории  Premier  - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 164-ю позицию, проиграла 101-й ракетке мира 23-летней американке Бернарде Пера. Поединок длился 2 часа 15 минут и завершился в пользу американки со счетом 7:6(4), 1:6, 6:4.

Ястремская реализовала шесть брейк-понтов из 16-ти, Пера – четыре из восьми. Соперницы допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Даяна выполнила один эйс, а Бернарда три ираза подала навылет. Ранее Ястремская и Пера не встречались.  

Напомним, Ястремская пробилась в основную сетку в качестве lucky loser, после того как с турнира снялась американка Слоан Стивенс.

Соперницей Пера в третьем круге станет либо итальянка Сара Эррани (WC), либо румынка Михаэла Бузарнеску (15).

Теннис.WTA. Premier  - Volvo Car Open. Чарльстон (США)  Грунт. Призовой фонд $800,000. Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, LL) — Бернарда Пера (США) – 7:6(4), 1:6, 6:4
Ализе Корне (Франция, 14) —Полона Херцог (Словения) — 6:2, 6:3
Камила Джорджи (Италия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 11) – 6:2, 2:6, 6:3
Юлия Гёргес (Германия, 5) — Кристи Эрим Анн (США) – 2:6, 6:4, 7:6(1)

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