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Монтеррей. Цуренко стартовала с победы в парном турнире
Монтеррей. Цуренко стартовала с победы в парном турниреВ Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $ 250,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Леся Цуренко (137-я в парном рейтинге WTA)  со своей напарницей американкой Ириной Фалькони (318) нанесли поражение четвертой паре турнира россиянке Анне Блинковой и белоруске Лидии Морозовой со сетом 3:6, 6:3, 10:8. 

Поединок продолжался 1 час 16 минут. За это время соперницы взяли по две подачи друг друга. На счету Цуренко и Фалькони один эйс и три двойных ошибки, а Блинкова и Морозова два раза подали навылет и совершили восемь двойных ошибок. 

Соперницы Цуренко и Фалькони по четвертьфиналу определятся в матче Эмина Бекташ / Присцила Хон (США / Австралия) – Мариана Дуке-Мариньо / Евгения Родина (Колумбия / Россия).

Напомним, в одиночном разряде Леся Цуренко вышла во второй круг.

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