Монтеррей. Цуренко стартовала с победы в парном турнире

В Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $ 250,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Леся Цуренко (137-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей американкой Ириной Фалькони (318) нанесли поражение четвертой паре турнира россиянке Анне Блинковой и белоруске Лидии Морозовой со сетом 3:6, 6:3, 10:8.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. За это время соперницы взяли по две подачи друг друга. На счету Цуренко и Фалькони один эйс и три двойных ошибки, а Блинкова и Морозова два раза подали навылет и совершили восемь двойных ошибок.



Соперницы Цуренко и Фалькони по четвертьфиналу определятся в матче Эмина Бекташ / Присцила Хон (США / Австралия) – Мариана Дуке-Мариньо / Евгения Родина (Колумбия / Россия).



Напомним, в одиночном разряде



В Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $ 250,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(137-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей американкой(318) нанесли поражение четвертой паре турнира россиянкеи белорускесо сетом 3:6, 6:3, 10:8.Поединок продолжался 1 час 16 минут. За это время соперницы взяли по две подачи друг друга. На счету Цуренко и Фалькони один эйс и три двойных ошибки, а Блинкова и Морозова два раза подали навылет и совершили восемь двойных ошибок.Соперницы Цуренко и Фалькони по четвертьфиналу определятся в матче Эмина Бекташ / Присцила Хон (США / Австралия) – Мариана Дуке-Мариньо / Евгения Родина (Колумбия / Россия).Напомним, в одиночном разряде Леся Цуренко вышла во второй круг