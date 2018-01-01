Чарльстон. Надежда Киченок в парном разряде победила в матче против сестры

В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(36-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(45) обыграли украинку(35) и австралийку(46) со счетом 7:5, 1:6, 10:7.Поединок длился 1 час 41 минуту. За это время Надежlа и Анастасия реализовали три брейк-пойнта из семи, а Людмила и Моник – пять из 12-ти. На счету обеих пар по одному эйса, при этом победительницы допустили семь двойных ошибок, а их соперницы – четыре.В четвертьфинале турнира Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют с победительницами встречи Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Украина / Сербия) - Катержина Синякова / Барбора Крейчикова (Чехия / Чехия).