Цуренко стартовала с победы на турнире в Монтеррее

Теннис.WTA. International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $ 250,750, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.40-я ракетка мира, 28-летняя украинка, посеянная под третьим номером, в стартовом матче одержала трудовую победу над 23-летней японкой, занимающей в мировом рейтинге 122-е место, со счетом 6:7(2), 6:4, 6:4.За 2 часа 29 минут, проведенные на корте, Цуренко выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла пять на своей. На счету Леси шесть эйсов и одиннадцать двойных ошибок, а Хибино три раза подала навылет и совершила пять двойных. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с японкой – 1:1.Соперница Цуренко по второму кругу определится в матче Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — Даниэль Коллинз (США).Леся Цуренко (Украина, 3) — Нао Хибино (Япония) – 6:7(2), 6:4, 6:4