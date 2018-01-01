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Цуренко стартовала с победы на турнире в Монтеррее
Цуренко стартовала с победы на турнире в МонтеррееВ Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $ 250,750, в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

40-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под третьим номером, в стартовом матче одержала трудовую победу над 23-летней японкой Нао Хибино, занимающей в мировом рейтинге 122-е место, со счетом 6:7(2), 6:4, 6:4.

За 2 часа 29 минут, проведенные на корте, Цуренко выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла пять на своей. На счету Леси шесть эйсов и одиннадцать двойных ошибок, а Хибино три раза подала навылет и совершила пять двойных. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с японкой – 1:1.

Соперница Цуренко по второму кругу определится в матче Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — Даниэль Коллинз (США).

Теннис.WTA. International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $250,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 3) — Нао Хибино (Япония) – 6:7(2), 6:4, 6:4
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