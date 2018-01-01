Чарльстон. Бондаренко на старте проиграла Корне

Сегодня, 07:28 53 | Теннис

В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



31-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 76-е место, потерпела поражение от 37-й ракетки мира, 28-летней француженки Ализе Корне (14). Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:1, 6:2.



Корне сделала четыре брейка, а Бондаренко не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Катерина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. После этой встречи француженка вышла в лидеры их противостояния – 3:2.



Соперницей Ализе Корне во втором круге будет словенка Полона Херцог, которая обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую (Q) – 6:1, 6:4.



Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, а в дуэте с сербкой Александрой Крунич будет стартовать в матче против четвертых сеяных чешек Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.



Отметим, что в одиночном разряде четвертая сеяная американка Слоан Стивенс, ставшая в прошедшие выходные чемпионкой турнира в Майами, приняла решение сняться с турнира Volvo Car Open, сославшись на усталость. Ее место в основной сетке в качестве lucky loser (счастливый неудачник), займет 17-летняя украинка Даяна Ястремская, которая в финальном раунде квалификации



Ястремская в стартовом матче второго круга сыграет со 101-й ракеткой мира 23-летней американкой Бернардой Пера, которая была сильнее словачки Яны Чепеловой – 6:2, 6:2.

Ранее Ястремская и Пера не встречались.



Теннис.WTA. Premier - Volvo Car Open. Чарльстон (США) Грунт. Призовой фонд $800,000. Одиночный разряд. 56 участниц

Первый круг

Ализе Корне (Франция, 14) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:1, 6:2

Полона Херцог (Словения) — Марина Заневская (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4

Бернарда Пера (США) — Яна Чепелова (Словакия)-6:2,6:2 В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.31-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 76-е место, потерпела поражение от 37-й ракетки мира, 28-летней француженки(14). Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:1, 6:2.Корне сделала четыре брейка, а Бондаренко не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Катерина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. После этой встречи француженка вышла в лидеры их противостояния – 3:2.Соперницей Ализе Корне во втором круге будет словенка, которая обыграла представительницу Бельгии(Q) – 6:1, 6:4.Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, а в дуэте с сербкой Александрой Крунич будет стартовать в матче против четвертых сеяных чешек Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.Отметим, что в одиночном разряде четвертая сеяная американка Слоан Стивенс, ставшая в прошедшие выходные чемпионкой турнира в Майами, приняла решение сняться с турнира Volvo Car Open, сославшись на усталость. Ее место в основной сетке в качестве lucky loser (счастливый неудачник), займет 17-летняя украинка, которая в финальном раунде квалификации проиграла экс-соотечественнице Марине Заневской.Ястремская в стартовом матче второго круга сыграет со 101-й ракеткой мира 23-летней американкой, которая была сильнее словачки– 6:2, 6:2.Ранее Ястремская и Пера не встречались.Ализе Корне (Франция, 14) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:1, 6:2Полона Херцог (Словения) — Марина Заневская (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4Бернарда Пера (США) — Яна Чепелова (Словакия)-6:2,6:2