Чарльстон. Ястремская проиграла Заневской в квалификации

В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 проходит квалификация.17-летняя украинка(9), занимающая в мировом рейтинге 164-е место, в решающем раунде уступила 166-й ракетке мира, представительнице Бельгии(8). Поединок длился 2 часа 21 минуту и завершился в пользу Заневской со счетом 7:6(4), 2:6, 6:3.Ястремская выиграла три гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Обе теннисистки выполнили по два эйса, при этом Ястремская совершила шесть двойных ошибок, а Заневская – девять. Между собой спортсменки играли впервые.В основной сетке турнира выступити ее первой соперницей будет француженка Ализе Корне (14). Ранее теннисистки встречались четыре раза и пока у них ничья – 2:2.В парном разряде будут выступать три пары с участием украинских теннисисток:в дуэте с сербкой Александрой Крунич,с австралийкой Моник Адамчак итакже с австралийкой Анастасией Родионовой. Отметим, что сестры Киченок встретятся уже в первом круге.