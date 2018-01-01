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Чарльстон. Ястремская проиграла Заневской в квалификации
Чарльстон. Ястремская проиграла Заневской в квалификацииВ Чарльстоне (США) на турнире WTA категории  Premier  - Volvo Car Open призовым фондом $ 800,000 проходит квалификация.

17-летняя украинка Даяна Ястремская (9), занимающая в мировом рейтинге 164-е место, в решающем раунде уступила 166-й ракетке мира, представительнице Бельгии Марине Заневской (8). Поединок длился 2 часа 21 минуту и завершился в пользу Заневской со счетом 7:6(4), 2:6, 6:3.
Ястремская выиграла три гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Обе теннисистки выполнили по два эйса, при этом Ястремская совершила шесть двойных ошибок, а Заневская – девять. Между собой спортсменки играли впервые.

В основной сетке турнира выступит Катерина Бондаренко и ее первой соперницей будет француженка Ализе Корне (14). Ранее теннисистки встречались четыре раза и пока у них ничья – 2:2.

В парном разряде будут выступать три пары с участием украинских теннисисток: Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич, Людмила Киченок с австралийкой Моник Адамчак и Надежда Киченок также с австралийкой Анастасией Родионовой. Отметим, что сестры Киченок встретятся уже в первом круге.
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