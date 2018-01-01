Рейтинг ATP. Долгополов потерял две позиции, Стаховский – на две поднялся

Сегодня, 08:47 140 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял две позиции и теперь занимает 53-е место.



Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский. Он поднялся на два пункта и расположился на 116-й строчке.



Илья Марченко в третьей сотне потерял пять пунктов и теперь занимает 252-ю строчку.



Швейцарец

Четвертой ракеткой мира стал немец Александр Зверев, сместив на пятую строчку болгарина Григора Димитрова. Американец Джон Иснер стал девятой ракеткой мира, поднявшись с 17-й позиции после



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 02.04 2018 г.:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4925

5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390

9 (17). Джон Иснер (США) - 3125

10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

…

53 (51). Александр Долгополов (Украина) – 966

116 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 467

252 (247). Илья Марченко (Украина) – 202



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 2 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял две позиции и теперь занимает 53-е место.Во второй сотне мировой классификации также один украинец -. Он поднялся на два пункта и расположился на 116-й строчке.в третьей сотне потерял пять пунктов и теперь занимает 252-ю строчку.Швейцарец Роджер Федерер не сумел защитить свое чемпионство на «Мастерсе 1000» в Майами и уступил первую строчку рейтинга испанцу Рафаэлю Надалю, их разделяет 100 очков.Четвертой ракеткой мира стал немец Александр Зверев, сместив на пятую строчку болгарина Григора Димитрова. Американец Джон Иснер стал девятой ракеткой мира, поднявшись с 17-й позиции после победы на «Мастерсе» в Майами. Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул бельгиец Давид Гоффен, опустившись с 9-го места.1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 86703 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 49854 (5). Александр Зверев (Германия) – 49255 (4). Григор Димитров (Болгария) – 46356 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 44707 (7). Доминик Тим (Австрия) – 36658 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –33909 (17). Джон Иснер (США) - 312510 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 311053 (51). Александр Долгополов (Украина) – 966116 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 467252 (247). Илья Марченко (Украина) – 202