Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко поднялась на одну позицию

в понедельник, 2 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему четвертая ракетка мира. На одну позицию поднялась(40-я), по три позиции потеряли(66) и(76).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. По одному пункту потеряли(153) и(164), асохранила 162-е место.В ТОП-10 мирового рейтинга на 9-е место с 12-го поднялась американка Слоан Стивенс после победы на турнире Miami Open.Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, увеличив отрыв от датчанки Каролин Возняцки с 860 до 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова, опустившись с 9-й строчки.1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 67903(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 59704 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 56305 (5). Елена Остапенко (Латвия) –56116(6). Каролина Плишкова (Чехия) – 47307 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46258 (8). Винус Уильямс (США) – 42779 (12). Слоан Стивенс (США) - 393810(9). Петра Квитова (Чехия) - 327140 (41). Леся Цуренко (Украина) – 126066 (63). Катерина Козлова (Украина) – 90776 (73). Катерина Бондаренко (Украина) – 803153 (152). Марта Костюк (Украина) - 381162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 362164 (163). Даяна Ястремская (Украина) – 359