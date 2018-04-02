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Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко поднялась на одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко поднялась на одну позициюЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 2 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. На одну позицию поднялась Леся Цуренко (40-я), по три позиции потеряли Катерина Козлова (66) и Катерина Бондаренко (76).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. По одному пункту потеряли Марта Костюк (153) и Даяна Ястремская (164), а Ангелина Калинина сохранила 162-е место.

В ТОП-10 мирового рейтинга на 9-е место с 12-го поднялась американка Слоан Стивенс после победы на турнире Miami Open.
Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, увеличив отрыв от датчанки Каролин Возняцки с 860 до 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова, опустившись с 9-й строчки.  

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 02.04.2018г.:
1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков
2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5611
6(6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (12). Слоан Стивенс (США) - 3938
10(9). Петра Квитова (Чехия) - 3271
 …
40 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1260
66 (63). Катерина Козлова (Украина) – 907
76 (73). Катерина Бондаренко (Украина) –  803
153 (152). Марта Костюк (Украина) - 381
162 (162).  Ангелина Калинина (Украина) – 362
164 (163). Даяна Ястремская (Украина) – 359

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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