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Майами. Барти и Вандевеге – чемпионки в парном разряде
Майами. Барти и Вандевеге – чемпионки в парном разрядеВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в парном разряде состоялся финальный матч.

Австралийка Эшли Барти (13-я в парном рейтинге WTA) и американка Коко Вандевеге (74) не испытали проблем в мачте против посеянных под шестым номером чешек Барборы Крейчиковой (32) и Катержины Синяковой (12), обыграв их со счетом 6:2, 6:1.  
За 1 час 2 минуты игрового времени Барти и Вандевеге сделали пять брейков и не удержали одну свою подачу. На счету победительниц шесть эйсов и три двойных ошибки, а их соперницы два раза подали навылет и совершили четыре двойные ошибки.

Титул, завоеванный на турнире Miami Open стал для Барти шестым в карьере в парном разряде, а для Вандевеге – третьим и принес им 1000 рейтинговых очков и $439,350 призовых.

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