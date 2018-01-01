Майами. Барти и Вандевеге – чемпионки в парном разряде

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в парном разряде состоялся финальный матч.Австралийка(13-я в парном рейтинге WTA) и американка(74) не испытали проблем в мачте против посеянных под шестым номером чешек(32) и(12), обыграв их со счетом 6:2, 6:1.За 1 час 2 минуты игрового времени Барти и Вандевеге сделали пять брейков и не удержали одну свою подачу. На счету победительниц шесть эйсов и три двойных ошибки, а их соперницы два раза подали навылет и совершили четыре двойные ошибки.Титул, завоеванный на турнире Miami Open стал для Барти шестым в карьере в парном разряде, а для Вандевеге – третьим и принес им 1000 рейтинговых очков и $439,350 призовых.