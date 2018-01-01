Майами. Иснер победил Зверева: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 23:18 40 | Теннис / Видео

Американский теннисист Джон Иснер (14) в финале турнира Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 переиграл в трех сетах немца Александра Зверева (4) со счетом 6:7(4), 6:4, 6:4.

Для Иснера этот титул стал 13-м в карьере.





