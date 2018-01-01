Джон Иснер – чемпион «Мастерса 1000» в Майами

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде состоялся финальный матч.32-летний американец(14), занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 20-летнему немцу(4) со счетом 6:7(4), 6:4, 6:4.За 2 часа 29 минут, проведенные на корте Иснер сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Зверева. На счету Джона 18 эйсов и две двойные ошибки, а его соперник десять раз подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. Это была первая победа американца в четырех встречах с немцем.Титул, завоеванный на турнире Miami Open стал для Иснера первым в сезоне и 13-м в карьере. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и $1,340,860 призовых.Джон Иснер (США, 14) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:7(4), 6:4, 6:4