Победа Боба и Майка Брайанов на «Мастерсе 1000» в Майами: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 10:18 0 | Теннис / Видео

Боб и Майк Брайаны (4) стали чемпионами турнира категории Masters 1000 в Майами (США), победив россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева со счетом

Для американцев этот титул стал 115-м совместным трофеем на соревнованиях АТР в паре.





Американские братья(4) стали чемпионами турнира категории Masters 1000 в Майами (США), победив россиянсо счетом 4:6, 7:6 (5), 10:4 Для американцев этот титул стал 115-м совместным трофеем на соревнованиях АТР в паре.