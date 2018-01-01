Слоан Стивенс стала чемпионкой турнира WTA в Майами: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 09:40 0 | Теннис / Видео

Слоан Стивенс (13) стала чемпионкой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив в финале Елену Остапенко (6) из Латвии в двух партиях со счетом

Для Стивенс этот титул стал шестым в карьере.





Американская теннисистка(13) стала чемпионкой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив в финале(6) из Латвии в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:1 Для Стивенс этот титул стал шестым в карьере.