Стивенс обыграла Остапенко и стала чемпионкой турнира в Майами

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде состоялся финальный матч.12-я ракетка мира, 25-летняя американка(13) нанесла поражение пятой ракетке мира, 20-летней(6) из Латвии со счетом 7:6(5), 6:1.Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. По ходу поединка соперницы имели по восемь брейк-пойнтов, из которых Стивенс реализовала семь, а Остапенко – пять. Победительница выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а Остапенко навылет не подавала и совершила пять двойных. Между собой теннисистки играли впервые.Для Стивенс этот титул стал первым в сезоне и шестым в карьере и принес ей 1000 рейтинговых очков и $1,340,860 призовых.Слоан Стивенс (США, 13) — Елена Остапенко (Латвия, 6) — 7:6(5), 6:1