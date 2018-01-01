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Стивенс обыграла Остапенко и стала чемпионкой турнира в Майами
Стивенс обыграла Остапенко и стала чемпионкой турнира в МайамиВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

12-я ракетка мира, 25-летняя американка Слоан Стивенс (13) нанесла поражение пятой ракетке мира, 20-летней Елене Остапенко (6) из Латвии со счетом 7:6(5), 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. По ходу поединка соперницы имели по восемь брейк-пойнтов, из которых Стивенс реализовала семь, а Остапенко – пять.  Победительница выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а Остапенко навылет не подавала и совершила пять двойных. Между собой теннисистки играли впервые.

Для Стивенс этот титул стал первым в сезоне и шестым в карьере и принес ей 1000 рейтинговых очков и  $1,340,860 призовых.

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США)  Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.
Финал
Слоан Стивенс (США, 13) — Елена Остапенко (Латвия, 6) — 7:6(5), 6:1
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