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Майами. Александр Зверев победил Карреньо-Бусту: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Четвертая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев (4) вышел в финал турнира Miami Open-ATP World Tour Masters 1000, одержав победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (16), занимающим в рейтинге ATP 19-е место, со счетом 7:6(4), 6:2.
За титул Звереву предстоит побороться с американцем Джоном Иснером (14).


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