Майами. Александр Зверев победил Карреньо-Бусту: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 08:21 0 | Теннис / Видео

Александр Зверев (4) вышел в финал турнира Miami Open-ATP World Tour Masters 1000, одержав победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (16), занимающим в рейтинге ATP 19-е место, со счетом

За титул Звереву предстоит побороться с американцем Джоном Иснером (14).





Четвертая ракетка мира, немецкий теннисист(4) вышел в финал турнира Miami Open-ATP World Tour Masters 1000, одержав победу над испанцем(16), занимающим в рейтинге ATP 19-е место, со счетом 7:6(4), 6:2 За титул Звереву предстоит побороться с американцем Джоном Иснером (14).