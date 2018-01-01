Майами. Иснер победил Дель Потро: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 08:07 9 | Теннис / Видео



За титул Иснер сразится с немцем Александром Зверевым (4).









Американский теннисист Джон Иснер (14), занимающий в мировом рейтинге 17-е место, вышел в финал турнира Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 после победы над шестой ракеткой мира аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (5) со счетом 6:1, 7:6(2) За титул Иснер сразится с немцем Александром Зверевым (4).