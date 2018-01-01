Иснер обыграл Дель Потро и встретится с Александром Зверевым в финале «Мастерса 1000» в Майами

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.



В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде завершились полуфинальные матчи.32-летний американец(14), занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 29-летнему аргентинцу(5) со счетом 6:1, 7:6(2).Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Иснер реализовал два брейк-пойнта из трех и не позволили Дель Потро заработать ни одного брейк-пойнта. Джон выполнил 13 подач навылет и допустил одну двойную ошибку, а соперник сделал четыре эйса при трех двойных. В их личном противостоянии лидером остался аргентинец – 6:4.За титул Иснер сразится с пятой ракеткой мира 20-летним немцем(4), который победил 26-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусту (16), занимающего в рейтинге ATP 19-е место, со счетом 7:6(4), 6:2.За 1 час 28 минут игрового времени Зверев взял две подачи Карреньо-Бусты и десять раз подал навылет при двух двойных ошибках. Пабло выполнил три эйса при трех двойных ошибках. Между собой теннисисты играли впервые.Ранее Иснер и Зверев встречались три раза, но пока американцу не удавалось обыграть немецкого теннисиста.Джон Иснер (США, 14) — Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – 6:1, 7:6(2)Александр Зверев (Германия, 4) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) – 7:6(4), 6:2