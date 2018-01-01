Майами. Александр Зверев победил Чорича: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 09:01 20 | Теннис / Видео

Александр Зверев (4) стал полуфиналистом на «Мастерс 1000» в Майами, одержав победу над хорватом Борной Чоричем (29) со счетом

За выход в финал турнира Зверев сразится с испанцем Пабло Карреньго-Бустой (16).









Немецкий теннисист(4) стал полуфиналистом на «Мастерс 1000» в Майами, одержав победу над хорватом Борной Чоричем (29) со счетом 6:4, 6:4 За выход в финал турнира Зверев сразится с испанцем Пабло Карреньго-Бустой (16).