Майами. Карреньо-Буста победил Андерсона: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 08:46 40 | Теннис / Видео



В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (4).





Испанец Пабло Карреньо-Буста (16) стал полуфиналистом на «Мастерс 1000» в Майами, одолев в трех сетах южноафриканца Кевина Андерсона (6) со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (8:6) В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (4).