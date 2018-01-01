Карреньо-Буста одолел Андерсона и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым на «Мастерсе 1000» в Майами

Сегодня, 08:33 0 | Теннис

В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.



26-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (16), занимающий в мировом рейтинге 19-е место, в трех сетах сломил сопротивление восьмой ракетки мира, 31-летнего Кевина Андерсона (6) их ЮАР со счетом 6:4, 5:7, 7:6(6).



Теннисисты играли 2 часа 42 минуты. За это время соперники взяли по три подачи друг друга и совершили по четыре двойных ошибки, при этом Андерсон 14 раз подал навылет, а Карреньо-Буста – шесть. Это была первая победа испанца в пяти встречах с Андерсоном.

За выход в финал турнира Карреньо-Бусте предстоит поспорить с пятой ракеткой мира, 20-летним немцем Александром Зверевым (4), который в двух сетах обыграл 21-летнего хорвата Борну Чорича (29), занимающего в мировом рейтинге 36-е место, со счетом 6:4, 6:4.



За 1 час 24 минуты игрового времени Зверев взял две подачи Чорича и отыграл оба его брейк-пойнта. На счету победителя восемь эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Чорич два раза подал навылет и также избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе Зверев до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с хорватом – 1:2.



Ранее Карреньо-Буста и Александр Зверев не встречались.



Напомним,



Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

1/4 финала

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 6:4, 5:7, 7:6(6)

Александр Зверев (Германия, 4) — Борна Чорич (Хорватия, 29) – 6:4, 6:4 В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.26-летний испанец(16), занимающий в мировом рейтинге 19-е место, в трех сетах сломил сопротивление восьмой ракетки мира, 31-летнего(6) их ЮАР со счетом 6:4, 5:7, 7:6(6).Теннисисты играли 2 часа 42 минуты. За это время соперники взяли по три подачи друг друга и совершили по четыре двойных ошибки, при этом Андерсон 14 раз подал навылет, а Карреньо-Буста – шесть. Это была первая победа испанца в пяти встречах с Андерсоном.За выход в финал турнира Карреньо-Бусте предстоит поспорить с пятой ракеткой мира, 20-летним немцем(4), который в двух сетах обыграл 21-летнего хорвата(29), занимающего в мировом рейтинге 36-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 24 минуты игрового времени Зверев взял две подачи Чорича и отыграл оба его брейк-пойнта. На счету победителя восемь эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Чорич два раза подал навылет и также избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе Зверев до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с хорватом – 1:2.Ранее Карреньо-Буста и Александр Зверев не встречались.Напомним, первой полуфинальной парой стали аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро (5) и американец Джон Иснер (14).Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 6:4, 5:7, 7:6(6)Александр Зверев (Германия, 4) — Борна Чорич (Хорватия, 29) – 6:4, 6:4