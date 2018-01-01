Майами. Азаренко проиграла Стивенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 07:57 0 | Теннис / Видео

Американка Слоан Стивенс (13) стала финалисткой турнира категории Premier Manadatory в Майами (США), одержав победу над белоруской Викторией Азаренко (WC) со счетом 3:6, 6:2, 6:1.

За титул Стивенс поспорит с латвийкой Еленой Остапенко (6).







