Майами. Стивенс обыграла Азаренко и в финале сыграет с Остапенко

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.



В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи.12-я ракетка мира, 25-летняя американка(13) нанесла поражение 28-летней белоруске(WC), занимающей в мировом рейтинге 186-ю позицию, со счетом 3:6, 6:2, 6:1.Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Стивенс реализовала восемь брейк-пойнтов из 18-ти, Азаренко – пять из девяти. Навылет соперницы не подавали, при этом Слоан совершила две двойных ошибки, а Виктория – шесть. В их противоборстве лидером остается белоруска – 3:2.В решающем поединке за титул Стивенс предстоит сразиться с пятой ракеткой мира, 20-летней(6) из Латвии, которая в двух сетах обыграла прошедшую через квалификацию 24-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 93-е место со счетом 7:6(1), 6:3.За 1 час 39 минут, проведенные на корте Остапенко сделала четыре брейка и упустила две своих подачи На ее счету три эйса и четыре двойные ошибки против двух эйсов и одной двойной у Коллинз. Между собой теннисистки играли впервые.Отметим, что Остапенко и Стивенс ранее также не встречались.Слоан Стивенс (США, 13) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC) —3:6, 6:2, 6:1Елена Остапенко (Латвия, 6) — Даниэль Коллинз (США, Q) — 7:6(1), 6:3