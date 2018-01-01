Последние новости спорта

18:20 Три украинки гарантировали себе медали ЧЕ по боксу среди молодежи 158 | Бокс

17:50 Поветкин заявил, что для него было бы честью провести бой против Джошуа 180 | Бокс

17:28 одченков за деньги помогал скрывать допинг армянским штангистам 124 | Тяжелая атлетика

17:02 Юлия Джима за прошедший сезон заработала больше всех среди биатлонистов 132 | Биатлон

15:56 Свитолина: В матче с Остапенко мне не хватило концентрации 172 | Теннис

15:29 СМИ: В Китае могла существовать система поддержки допинга 122 | Новости спорта

15:08 Лукашенко: Сало – лучший белорусский допинг 120 | Новости спорта

14:52 Саулю Альваресу грозит отстранение от боев на год 174 | Бокс

11:56 Остапенко: Агрессивная игра помогла мне победить Свитолину 225 | Теннис