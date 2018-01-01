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Свитолина: В матче с Остапенко мне не хватило концентрации
Свитолина: В матче с Остапенко мне не хватило концентрацииУкраинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в четвертьфинале турнира категории Premier Manadatory в Майами (США) от Елены Остапенко из Латвии со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

«Это трудное поражение, но мне не хватило концентрации, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА. - Я то включалась в игру, то вновь выпадала из нее. Я не была сосредоточена на важных моментах, когда это было нужно. Судьбу встречи решили мелочи, потому что Елена прекрасный игрок. Она не упускает свои возможности.

В последнее время я немного изменила свою игру и стала действовать агрессивнее. И, несмотря на поражение, я все равно ощущаю прогресс. В WТА много турниров, поэтому поражения неизбежны. Главное сделать правильные выводы и двигаться вперед».

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