Остапенко: Агрессивная игра помогла мне победить Свитолину

Сегодня, 11:56 0 | Теннис

Представительница Латвии Елена Остапенко прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над украинкой Элиной Свитолиной со счетом



«Перед матчем я знала, что нужно будет играть очень агрессивно, — цитирует Остапенко официальный сайт тура. - Когда у меня возникали шансы, я старалась атаковать. Конечно, в некоторых моментах я ошибалась, потому что весь матч старалась играть активно, но, думаю, виннеров у меня больше, чем невынужденных ошибок.



На других турнирах я старалась больше держать мяч в игре без агрессивных действий. Но теперь я иду в атаку, когда нужно, и не боюсь рисковать.



В концовке я стала играть слишком торопливо. Хотела выполнить удар навылет из любой позиции. Думаю, нужно было играть умнее. Но в целом, считаю, агрессивная игра помогла мне сегодня».



В полуфинале соперницей Остапенко будет американка Даниэль Коллинз (Q).



Майами. Свитолина проиграла Остапенко: обзор матча 1/4 финала (Видео) Представительница Латвиипрокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над украинкойсо счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) «Перед матчем я знала, что нужно будет играть очень агрессивно, — цитирует Остапенко официальный сайт тура. - Когда у меня возникали шансы, я старалась атаковать. Конечно, в некоторых моментах я ошибалась, потому что весь матч старалась играть активно, но, думаю, виннеров у меня больше, чем невынужденных ошибок.На других турнирах я старалась больше держать мяч в игре без агрессивных действий. Но теперь я иду в атаку, когда нужно, и не боюсь рисковать.В концовке я стала играть слишком торопливо. Хотела выполнить удар навылет из любой позиции. Думаю, нужно было играть умнее. Но в целом, считаю, агрессивная игра помогла мне сегодня».В полуфинале соперницей Остапенко будет американка Даниэль Коллинз (Q).