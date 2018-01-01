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Остапенко: Агрессивная игра помогла мне победить Свитолину
Остапенко: Агрессивная игра помогла мне победить СвитолинуПредставительница Латвии Елена Остапенко прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над украинкой Элиной Свитолиной со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

«Перед матчем я знала, что нужно будет играть очень агрессивно, — цитирует Остапенко официальный сайт тура. - Когда у меня возникали шансы, я старалась атаковать. Конечно, в некоторых моментах я ошибалась, потому что весь матч старалась играть активно, но, думаю, виннеров у меня больше, чем невынужденных ошибок.

На других турнирах я старалась больше держать мяч в игре без агрессивных действий. Но теперь я иду в атаку, когда нужно, и не боюсь рисковать.

В концовке я стала играть слишком торопливо. Хотела выполнить удар навылет из любой позиции. Думаю, нужно было играть умнее. Но в целом, считаю, агрессивная игра помогла мне сегодня».

В полуфинале соперницей Остапенко будет американка Даниэль Коллинз (Q).

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По материалам: Чемпионат.com
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