Майами. Дель Потро победил Раонича: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 09:20 0 | Теннис / Видео

Шестая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (5) в четвертьфинале «Мастерса 1000» в Майами одержал волевую победу над канадцем Милошем Раоничем (20), занимающим в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 5:7, 7:6(1), 7:6(3).

В полуфинале соперником Дель Потро будет американец Джон Иснер (14).





