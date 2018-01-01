Дель Потро одолел Раонича и в полуфинале сыграет с Иснером на «Мастерсе 1000» в Майами

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Шестая ракетка мира, 29-летний аргентинец(5) одержал волевую победу над 27-летним канадцем(20), занимающим в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 5:7, 7:6(1), 7:6(3).Теннисисты играли 2 часа 52 минуты. Дель Потро реализовал два брейк-пойнта из трех, Раонич – три из шести. Хуан Мартин шесть раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против 18-ти эйсов и пяти двойных ошибок у Милоша. После этой встречи аргентинец вышел вперед в счете по личным встречам с канадцем – 3:2.За выход в финал турнира Дель Потро сразится с американцем(14), который за 1 час 8 минут обыграл представителя Южной Кореи(19) со счетом 6:1, 6:4.Иснер сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у корейца. На счету Джона 13 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Чхун Хён три раза подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Это была третья победа американца в четырех встречах с корейцем.На данный момент в личном противостоянии Дель Потро и Иснера преимущество на стороне аргентинца – 6:3.Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) — Милош Раонич (Канада, 20) – 5:7, 7:6(1), 7:6(3)Джон Иснер (США, 14) — Чхун Хён (Южная Корея, 19) – 6:1, 6:4