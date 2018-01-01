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Дель Потро одолел Раонича и в полуфинале сыграет с Иснером на «Мастерсе 1000» в Майами
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) и Милош Раонич (Канада)В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Шестая ракетка мира, 29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (5) одержал волевую победу над 27-летним канадцем Милошем Раоничем (20), занимающим в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 5:7, 7:6(1), 7:6(3).

Теннисисты играли 2 часа 52 минуты. Дель Потро реализовал два брейк-пойнта из трех, Раонич – три из шести. Хуан Мартин шесть раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против 18-ти эйсов и пяти двойных ошибок у Милоша. После этой встречи аргентинец вышел вперед в счете по личным встречам с канадцем – 3:2.
Дель Потро одолел Раонича и в полуфинале сыграет с Иснером на «Мастерсе 1000» в МайамиЗа выход в финал турнира Дель Потро сразится с американцем Джоном Иснером (14), который за 1 час 8 минут обыграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна (19) со счетом 6:1, 6:4.

Иснер сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у корейца. На счету Джона 13 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Чхун Хён три раза подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Это была третья победа американца в четырех встречах с корейцем.

На данный момент в личном противостоянии Дель Потро и Иснера преимущество на стороне аргентинца – 6:3.

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США)  Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.
1/4 финала
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) — Милош Раонич (Канада, 20) – 5:7, 7:6(1), 7:6(3)
Джон Иснер (США, 14) — Чхун Хён (Южная Корея, 19) – 6:1, 6:4
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