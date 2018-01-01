Майами. Свитолина проиграла Остапенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 07:58 0 | Теннис / Видео

Четвертая ракетка мира, украинка Элина Свитолина (4) в четвертьфинале турнира категории Premier Manadatory в Майами (США) уступила на двух тай-брейках представительнице Латвии Елене Остапенко (6), занимающей в мировом рейтинге пятое место. Поединок завершился в пользу латвийской теннисистки со счетом 7:6(3), 7:6(5).

Свитолина впервые в карьере играла в четвертьфинале турнира в Майами.





