Майами. Надежда не прошла в полуфинал в парном разряде

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинка(42-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(47) уступили австралийке(13) и американке(74) со счетом 6:7(5), 2:6.Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Киченок и Родионова реализовали три брейк-пойнта из восьми, Барти и Вандевеге – пять из девяти. Надежда и Анастасия навылет не подали ни разу и допустили три двойных ошибки, а соперницы выполнили один эйс при одной двойной ошибке.Напомним, ранее в четвертьфинале выбыла Людмила Киченок, выступавшая в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой, во втором круге завершили выступление Леся Цуренко с немкой Татьяной Марией и Катерина Бондаренко с сербкой Александрой Крунич, а барьер первого круга не смогла преоделеть Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару.Таким образом, на турнире Miami Open в парном разряде украинских теннисисток не осталось.