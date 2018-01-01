Иснер не пустил Чилича в 1/4 финала на «Мастерсе 1000» в Майами и другие результаты

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.32-летний американец(14), занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение третьей ракетке мира, 29-летнему хорвату(2) со счетом 7:6(0), 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. За это время Иснер реализовал один брейк-пойнт из двух и не позволили Чиличу заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Джона 12 эйсов у Марина – три, при этом оба избежали двойных ошибок на подаче. В их личном противостоянии хорват остается лидером – 7:3.В полуфинале соперником Иснера будет южнокореец(19), который был сильнее португальца- 6:4, 6:3.Ранее Иснер и Чхун Хён встречались три раза, и пока минимальное преимущество у американца – 2:1.Джон Иснер (США, 14) — Марин Чилич (Хорватия, 2) – 7:6(0), 6:3Чхун Хён (Южная Корея, 19) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 6:3Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Филип Краинович (Сербия, 22) – 6:4, 6:2Милош Раонич (Канада, 20) — Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:4Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(3), 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) — Фернандо Вердаско (Испания, 31) – 6:0, 6:3Александр Зверев (Германия, 4) — Ник Кирьос (Австралия, 17) – 6:4, 6:4Борна Чорич (Хорватия, 29) — Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(2), 4:6, 6:4