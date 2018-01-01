Майами. Людмила Киченок не прошла в 1/2 финала в парном разряде

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинка(39-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(52) проиграли первой паре турнира, россиянкам(3) и(3). Поединок длился 1 час 16 минут и завершился в пользу россиянок со счетом 6:2, 6:4.Киченок и Кудрявцева взяли три подачи соперниц и упустили шесть своих. Людмила и Алла ни разу не подали навылет и совершили шесть двойных ошибок против одного эйса и трех двойных у россиянок.Напомним, в парном разряде продолжает борьбу Надежда Киченок в дуэте с Анастасией Родионовой из Австрилии, которые в 1/4 финала сыграют с австралийкой Эщли Барти и американкой Коко Вандевеге.В первом круге выбыла из борьбы Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару, во втором круге завершили выступление Леся Цуренко с немкой Татьяной Марией и Катерина Бондаренко с сербкой Александрой Крунич.