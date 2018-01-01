Майами. Стивенс разгромила Кербер и в 1/2 финала встретится с Азаренко

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.25-летняя американка(13), занимающая в мировом рейтинге 12-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, 30-летней немкесо счетом 6:1, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Стивенс реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Кербер. Навылет соперницы не подавали, при этом Анжелика совершила четыре двойных ошибки. После этой встречи американка лидирует в их противостоянии со счетом 4:1.За выход в финал турнира Стивенс сразится с 28-летней белоруской(WC), которая в двух сетах одолела шестую ракетку мира, 26-летнюю чешку(5) – 7:5, 6:3.За 1 час 36 минут игрового времени Азаренко выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Навылет Виктория не подавала и допустила три двойных ошибки, а Каролина выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу белоруской теннисистки.Ранее Стивенс и Азаренко встречались четыре раза, впереди Виктория – 3:1.Слоан Стивенс (США, 13) — Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:1, 6:2Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 7:5, 6:3