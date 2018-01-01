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Майами. Свитолина вышла в четвертьфинал и другие результаты
Майами. Свитолина вышла в четвертьфинал и другие результатыВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (4) обыграла 21-летнюю австралийку Эшли Барти (21), занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время Свитолига реализовала четыре брейк-посйнта из пяти, Барти – два из шести. Элина пять раз подала навылет и совершила четыре двойных ошибки против четырех эйсов и пяти двойных у Эшли. Это была четвертая победа украинки в четырех встречах с австралийкой.

За выход в полуфинал турнира Свитолина сыграет с Еленой Остапенко (6) из Латвии, которая победила чешку Петру Квитову (9) – 7:6(4), 6:3.

Ранее Свитолина и Остапенко встречались один раз на Уимблдоне-2017, тогда Элина уступила в 1/8 финала.

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США)  Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 4) —Эшли Барти (Австралия, 21) — 7:5, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 6) —Петра Квитова (Чехия, 9) — 7:6 (4), 6:3

Слоан Стивенс (США, 13) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – 6:3, 6:4
Анжелика Кербер (Германия, 10) — Ван Яфань (Китай, Q) – 6:7(1), 7:6(5), 6:3

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Агнешка Радваньска (Польша, 30) – 6:2, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 2:1 Rt

Винус Уильямс (США, 8) — Йоханна Конта (Великобритания, 11) – 5:7, 6:1, 6:2
Даниэль Коллинз (США, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 3:6, 6:4, 6:2
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