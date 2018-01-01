Майами. Цуренко и Бондаренко не прошли в четвертьфинал в парном турнире

Последние новости спорта

19:48 Федерер: Хочу выступать как можно дольше, поэтому решил не играть на грунте 95 | Теннис

19:32 Каролин Возняцки во время матча пожелали смерти родственников 96 | Теннис

18:52 Джошуа: Кто сказал, что я не смогу боксировать еще 10 лет? 89 | Бокс

18:37 Кузьмина: Трех очков не хватило для победы в КМ, еще не скоро забуду такое поражение 93 | Биатлон

18:19 Сондерс: Это Головкин для меня запасной вариант, а не я для него 95 | Бокс

17:44 Игорь Радивилов завоевал два золота на этапе КМ в Дохе 369 | Гимнастика / Главные новости спорта

17:20 Хельмут Марко: В Mercedes играют с соперниками 421 | Формула-1

17:12 Льюис Хэмилтон: Упустить победу – это всегда тяжело 384 | Формула-1

16:52 НБА. Топ-10 моментов игрового дня в воскресенье 25 марта (Видео) 427 | Баскетбол / Видео