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Майами. Людмила Киченок вышла в 1/4 финала в парном разряде
Майми. Людмила Киченок вышла в 1/4 финала в парном разрядеВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Людмила Киченок (39-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Алла Кудрявцева (52), вышли в четвертьфинал, одержав победу над восьмыми сеяными словенкой Андреей Клепач (21) и испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес (21) со счетом 6:4, 7:5.

За 1 час 20 минут игрового времени Киченок и Кудрявцева взяли три подачи соперниц и упустили одну свою. На их счету три эйса и шесть двойных ошибок, а Клепач с Мартинес Санчес ни разу не подали навылет и совершили две двойных ошибки. 

За путевку в полуфинал соревнований Киченок и Кудрявцева поспорят с первой парой турнира, россиянками Екатериной Макаровой (3) и Еленой Весниной (3).

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