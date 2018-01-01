Майами. Победа Азаренко и поражение Халеп в обзоре матчей третьего круга (Видео)

Вчера, 12:55 248 | Теннис / Видео

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (30), занимающая в мировом рейтинге 29-е место, в матче третьего круга на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory нанесла поражение первой ракетке мира румынке Симоне Халеп (1) со счетом 3:6, 6:2, 6:3.



За выход в 1/4 финала Радваньска поспорит с белоруской Викторией Азаренко (WC), которая в трех сетах переиграла представительницу Латвии Анастасию Севастову (20) – 3:6, 6:4, 6:1.







