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Майами. Победа Азаренко и поражение Халеп в обзоре матчей третьего круга (Видео)
Польская теннисистка Агнешка Радваньска (30), занимающая в мировом рейтинге 29-е место, в матче третьего круга на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory нанесла поражение первой ракетке мира румынке Симоне Халеп (1) со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

За выход в 1/4 финала Радваньска поспорит с белоруской Викторией Азаренко (WC), которая в трех сетах переиграла  представительницу Латвии Анастасию Севастову (20) – 3:6, 6:4, 6:1.



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