Майами. Федерер потерпел поражение от 175-го номера мирового рейтинга Коккинакиса

Теннис. Miami Open-ATP World Tour Masters 1000. Майами (США) Хард. Призовой фонд $8,909,960. Одиночный разряд. 96 участников.

В Майами (США) на турнире Miami Open-ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $8,909,960 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Первая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) проиграл в трех сетах прошедшему через квалификацию 21-летнему австралийцу Танаси Коккинакису, занимающему в мировом рейтинге 175-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу австралийца со счетом 3:6, 6:3, 7:6(4).За время, проведенное на корте, теннисисты сделали по одному брейку. Федерер выполнил девять эйсов и допустил три двойных ошибки, а Коккинакис семь раз подал навылет и совершил семь двойных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.Таким образом Федерер сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Майами».В третьем круге соперником Коккинакиса будет испанец(31), обыгравший в трех сетах соотечественника- 4:6, 6:0, 6:0.Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) – 3:6, 6:3, 7:6(4)Фернандо Вердаско (Испания, 31) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 4:6, 6:0, 6:0Александр Зверев (Германия, 4) — Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 1:6, 7:6(5)Борна Чорич (Хорватия, 29) — Леонардо Майер (Аргентина) – 6:7(5), 6:3, 6:4Фрэнсис Тиафо (США) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – 7:6(4), 4:6, 7:6(5)Давид Феррер (Испания, 28) — Евгений Донской (Россия) – 6:2, 6:2Томаш Бердых (Чехия, 10) — Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 6:1, 6:4Карен Хачанов (Россия, 32) — Мариуш Копил (Румыния) – 7:5, 6:3Сэм Куэрри (США, 11) — Раду Албот (Молдавия) – 7:6(4), 6:1Фабио Фоньини (Италия, 15) — Никола Кун (Испания, WC) – 6:2, 6:4Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4,6:3Стив Джонсон (США) — Адриан Маннарино (Франция, 18) – 6:3, 6:3Джек Сок (США, 8) — Юки Бхамбри (Индия, Q) – 6:3, 7:6(3)Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:0, 6:0Ник Кирьос (Австралия, 17) — Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 6:1