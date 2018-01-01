Майами. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разряде

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в парном разряде проходят матчи первого кругаУкраинка(50-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка Ралука Олару (49) потерпели разгромное поражение от американки Вани Кинг (68) и словенки Катарины Среботник (45) со счетом 1:6, 1:6.Поединок длился 54 минуты. За это время Савчук и Олару не сумели реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, а соперницы реализовали пять из шести. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Ралука трижды ошиблись на подаче.Напомним, в парном разряде во второй круг вышли Людмила Киченок в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой, Надежда Киченок, выступающая с австралийкой Анастасией Родионовой и Леся Цуренко в дуэте с немкой Татьяной Марией.