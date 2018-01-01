Майами. Надежда Киченок вышла во второй круг в парном разряде

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(42-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(47) из Австралии, вышли во второй круг после победы над седьмыми сеяными голландкой(20) и шведкой(25).Поединок продолжался полтора часа и завершился победой Киченок и Родиновой со счетом 7:6(2), 7:5.Победительницы сделали три брейка и упустили две своих подачи. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Надежда и Анастасия совершили лосем двойных ошибок, а их соперницы – четыре.За выход в четвертьфинал соревнований Киченок и Родионова сыграют против японки Шуко Аоямы (30) и китаянки Янь Чжаосюнь (30).