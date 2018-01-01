Майами. Свитолина победила Осаку: обзор матча второго круга (Видео)

Вчера, 20:07 139 | Теннис / Видео

Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (4) стартовала во втором круге на турнире Miami Open - Premier Mandatory с победы над 20-летней японкой Наоми Осакой, занимающей в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:4, 6:2.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Андреа Петкович (Германия, Q).





