Свитолина стартовала с победы над Осакой на турнире в Майами

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) нанесла поражение 20-летней японке, занимающей в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:4, 6:2.Теннисистки играли 1 час 22 минуты. За это время Свитолина сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На счету Элины пять эйсов и одна двойная ошибка, а соперница два раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. После этой встречи украинка стала лидеров их личного противостояния – 3:2.За выход в четвертый круг соревнований Свитолина поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Андреа Петкович (Германия, Q).Элина Свитолина (Украина, 4) — Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:2