Майами. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(39-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(52), вышли во второй круг после победы над бельгийкой(43) и сербкой(51) со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 11 минут игрового времени Киченок и Кудрявцева выиграли шесть геймов на приеме и проиграли четыре на своей подаче. На их счету один эйс и одна двойная ошибка, а соперницы два раза подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.За выход в четвертьфинал турнира Киченок и Кудрявцева сыграют против сильнейших в противостоянии восьмого сеяного дуэта Андрея Клепак (Сербия) / Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) с австралийкой Моник Адамчак и хорваткой Дарьей Юрак.