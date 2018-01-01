Майами. Халеп, Кербер и Плишкова стартовали с побед, Гёргес, Кис и Кузнецова покидают турнир

Вчера, 16:21 147 | Теннис

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Осеан Доден (Франция, LL) – 3:6, 6:3, 7:5

Анжелика Кербер (Германия, 10) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:2, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Екатерина Макарова (Россия) – 7:5, 7:5

Карина Виттёфт (Германия) — Юлия Гёргес (Германия, 12) – 7:6(2), 4:6, 6:4

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Мэдисон Кис (США, 14) – 7:6(5), 2:0 Rt

Зарина Дияс (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия, 18) – 6:1, 6:3

Слоан Стивенс (США, 13) — Айла Томлянович (Хорватия, WC) – 6:1, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, 20) — Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4

Кристина Макхэйл (США) — Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – 6:1, 6:4

Агнешка Радваньска (Польша, 30) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 7:6(4)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 3:6, 6:2

Моника Никулеску (Румыния, Q) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – 6:3, 6:3

Ван Яфань (Китай, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 7:5, 5:3

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Сорана Кырстя (Румыния, 32) – 7:5, 6:2

Элисон Риске (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:3, 6:1 В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Симона Халеп (Румыния, 1) — Осеан Доден (Франция, LL) – 3:6, 6:3, 7:5Анжелика Кербер (Германия, 10) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:2, 6:2Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Екатерина Макарова (Россия) – 7:5, 7:5Карина Виттёфт (Германия) — Юлия Гёргес (Германия, 12) – 7:6(2), 4:6, 6:4Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Мэдисон Кис (США, 14) – 7:6(5), 2:0 RtЗарина Дияс (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия, 18) – 6:1, 6:3Слоан Стивенс (США, 13) — Айла Томлянович (Хорватия, WC) – 6:1, 6:3Анастасия Севастова (Латвия, 20) — Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4Кристина Макхэйл (США) — Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – 6:1, 6:4Агнешка Радваньска (Польша, 30) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 7:6(4)Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 3:6, 6:2Моника Никулеску (Румыния, Q) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – 6:3, 6:3Ван Яфань (Китай, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 7:5, 5:3Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Сорана Кырстя (Румыния, 32) – 7:5, 6:2Элисон Риске (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:3, 6:1