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Майами. Халеп, Кербер и Плишкова стартовали с побед, Гёргес, Кис и Кузнецова покидают турнир
Майами. Халеп, Кербер и Плишкова стартовали с побед, Гёргес, Кис и Кузнецова покидают турнирВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США)  Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Осеан Доден (Франция, LL) – 3:6, 6:3, 7:5
Анжелика Кербер (Германия, 10) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:2, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Екатерина Макарова (Россия) – 7:5, 7:5
Карина Виттёфт (Германия) — Юлия Гёргес (Германия, 12) – 7:6(2), 4:6, 6:4
Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Мэдисон Кис (США, 14) – 7:6(5), 2:0 Rt
Зарина Дияс (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия, 18) – 6:1, 6:3
Слоан Стивенс (США, 13) — Айла Томлянович (Хорватия, WC) – 6:1, 6:3
Анастасия Севастова (Латвия, 20) — Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4
Кристина Макхэйл (США) — Барбора Стрыцова (Чехия, 25) – 6:1, 6:4
Агнешка Радваньска (Польша, 30) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 7:6(4)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 3:6, 6:2
Моника Никулеску (Румыния, Q) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – 6:3, 6:3
Ван Яфань (Китай, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 7:5, 5:3
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Сорана Кырстя (Румыния, 32) – 7:5, 6:2
Элисон Риске (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:3, 6:1
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