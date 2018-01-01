Майами. Азаренко победила Беллис: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 14:13 0 | Теннис / Видео

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WC) в первом круге турнира WTA Miami Open разгромила американку Катрин Беллис, отдав ей лишь три гейма - 6:3, 6:0.

Во втором круге Азаренко встретится с еще одной американкой Мэдисон Кис, которая получила 14-й номер посева и первый круг пропускает.





