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Майами. Осака победила Серену Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
В первом круге турнире WTA Miami Open 20-летняя японка Наоми Осака нанесла поражение бывшей первой ракетке мира, 36-летней американке Серене Уильямс (WC) со счетом 6:3, 6:2.

Во втором круге соперницей Осаки будет украинка Элина Свитолина (4).

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