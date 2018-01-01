Майами. Осака победила Серену Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 10:19 441 | Теннис / Видео





Во втором круге соперницей Осаки будет украинка Элина Свитолина (4).



В первом круге турнире WTA Miami Open 20-летняя японка Наоми Осака нанесла поражение бывшей первой ракетке мира, 36-летней американке Серене Уильямс (WC) со счетом 6:3, 6:2 Во втором круге соперницей Осаки будет украинка Элина Свитолина (4).