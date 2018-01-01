Свитолина: Осака или Уильямс во втором круге - это трудный матч для такого этапа

Украинская теннисисткаподелилась ожиданиями от второго круга соревнований на турнире Miami Open.Отметим, что первой соперницей украинки будет либо американка Серена Уильямс, либоу чемпионка Индиан-Уэллса, японка Наоми Осака.«Здорово вернуться в Майами, я в предвкушении от большого турнира, чувствую себя готовой. У меня был отличный старт сезона в Брисбене, потом я защитила титул в Дубае, это хороший опыт, который прибавил мне уверенности в себе. Сейчас я рада быть в Майами.Если говорить о моем стартовом поединке, где соперницей будет Наоми Осака или Серена Уильямс, то это трудный матч для второго круга. Я тренируюсь и готовлюсь к таким тяжелым моментам, я готова к этому. У меня нет предпочтений, кого бы я выбрала себе в соперницы. Я просто подожду, кто станет победительницей матча, и от этого буду отталкиваться. Я участвовала в церемонии жеребьевки, но даже не заметила, кто выпал мне.Мои цели на продолжение сезона? Цель всегда та же - оставаться здоровой, играть стабильно и выкладываться на полную каждый день».